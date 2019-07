Business news: Eni scopre gas e condensati nel bacino del Song Hong nell'offshore del Vietnam

- Eni annuncia che il pozzo esplorativo perforato nel Blocco 114, situato nel bacino del Song Hong, nell'offshore del Vietnam ha confermato la presenza di gas e condensati nel prospect denominato Ken Bau. I risultati del pozzo, stando a quanto riferisce un comunicato, rivelano un significativo potenziale dell'accumulo di idrocarburi. Eni Vietnam è l'operatore del Blocco 114 con il 50 per cento di partecipazione; Essar E&P detiene il rimanente 50 per cento. Il pozzo esplorativo Ken Bau 1X è situato in 95 metri di profondità d'acqua e ha raggiunto i 3.606 metri attraversando diversi intervalli mineralizzati a gas e condensati di sabbie intercalati ad argille di età Miocenica, con un spessore totale netto di reserve di oltre 100 metri. (Com)