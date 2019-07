Business news: Nissan annuncia taglio 12.500 posti di lavoro in taglio netto con era Ghosn

- Nissan Motor Co. ha annunciato il taglio di ben 12.500 posti di lavoro – circa il 10 per cento della sua forza lavoro globale complessiva – nell’arco dei prossimi tre anni. L’annuncio, che segue la comunicazione di un crollo dell’utile operativo nel trimestre aprile-giugno, certifica l’intenzione dell’azienda di cambiare completamente passo rispetto all’era dell’ex presidente Carlos Ghosn, segnata da una continua espansione della capacità produttiva. Nissan fatica ancora a ridefinire la propria governance e a riprendersi dopo l’arresto di Ghosn, lo scorso novembre in Giappone. I tagli al personale globale dell’azienda erano stati anticipati dalla stampa Usa, che però aveva ipotizzato, sulla base delle indiscrezioni anonime, circa 10 mila tra licenziamenti e pensionamenti anticipati. (Git)