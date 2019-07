Business news: Eni cede a Neptune Energy 20 per cento East Sepinggan, nell'offshore dell'Indonesia

- Eni, attraverso la sua controllata Eni East Sepinggan Limited, e Neptune Energy Group Limited, attraverso la Neptune Energy East Sepinggan BV, hanno firmato un accordo per la vendita da Eni di una quota di partecipazione del 20 per cento a Neptune Energy Group Limited. Eni, riferisce un comunicato, continuerà ad essere operatore dell'area East Sepinggan, situata nell'offshore di East Kalimantan in Indonesia, e che include il giacimento di Merakes e la scoperta di Merakes East. L'accordo è soggetto all'approvazione da parte delle autorità indonesiane. Eni e Neptune Energy sono già partner nell'area di Muara Bakau che comprende il giacimento di Jangkrik, nel bacino di Kutei, offshore East Kalimantan, dove Eni è operatore della joint venture con il 55 per cento della quota di partecipazione. (Com)