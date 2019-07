Business news: Israel Aerospace Industries pronta a licenziare 600 dipendenti

- La società israeliana del settore della Difesa, Israel Aerospace Industries, si starebbe preparando a licenziare 600 lavoratori in tutte le divisioni e unità della compagnia. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano israeliano "Globes". Le misure per ridurre il personale sono ora in fase di formulazione. Fonti della compagnia dicono che le ragioni principali della decisione risiedono nella situazione finanziaria, nei problemi di efficienza e nel basso margine di profitto. Iai ha terminato il 2018 con una perdita di 47 milioni di dollari. (Res)