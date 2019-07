Business news: Cina, import commercio elettronico aumentano del 24,3 per cento nel primo semestre

- Le importazioni cinesi transfrontaliere nel commercio elettronico sono aumentate del 24,3 per cento su base annua a 45,65 miliardi di yuan (6,64 miliardi di dollari) nella prima metà del 2019, secondo l'Ufficio per la riscossione dei dazi dell'Amministrazione generale delle dogane cinesi (Gac). Secondo i dati, le importazioni di cosmetici, latte in polvere, pannolini, cibo e altre necessità quotidiane sono al primo posto tra tutti i 1.321 articoli di commercio elettronico transfrontaliero. Le crescenti importazioni rivelano che un numero maggiore di clienti cinesi è impegnato nel commercio elettronico transfrontaliero, ha affermato l'ufficio. Un totale di 37 città cinesi sono state approvate per il servizio di importazione di e-commerce transfrontaliero, che ha coinvolto 30 dogane, il doppio del numero delle 15 dogane nel 2018. (Cip)