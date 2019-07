Business news: il primo produttore di acciaio del paese taglia del 30 per cento la forza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Krakatau Steel, il maggiore produttore di acciaio dell’Indonesia, intende ridimensionare la propria forza lavoro core del 30 per cento – più o meno in linea con gli obiettivi di modernizzazione del presidente indonesiano Joko Widodo – nel contesto di un piano di ristrutturazione radicale che segue anni di esercizi in perdita. Nel 2018, ad esempio, Krakatau ha registrato una perdita netta di 77,2 milioni di dollari, a fronte di un fatturato di 1,7 miliardi di dollari. L’azienda, quotata in borsa e controllata per l’80 per cento dallo Stato indonesiano, ha messo a bilancio passività per 2,4 miliardi di dollari al 31 marzo scorso, perlopiù sotto forma di prestiti. Krakatau registra perdite da sette anni, e la ristrutturazione delle operazioni non può più essere rimandata, ha recentemente dichiarato il presidente dell’azienda, Silmy Karim. (Fim)