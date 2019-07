Business news: compagnia cinese effettua progettazione ferrovia Cina-Thailandia

- L'impresa cinese China Railway Design Corporation (Crdc) ha completato la progettazione ingegneristica dettagliata della prima fase della ferrovia Cina-Thailandia. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". La progettazione ingegneristica dettagliata della prima fase di 252,3 chilometri della ferrovia ad alta velocità Cina-Thailandia è stata recentemente completata, e ha gettato solide basi per l'imminente costruzione dell'opera. La ferrovia in questione è uno dei principali progetti di connettività tra i Cina e Thailandia nell'ambito della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta). La prima fase del progetto collegherà la capitale thailandese Bangkok e la provincia nord-orientale di Nakhon Ratchasima. (Cip)