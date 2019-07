Business news: Corea del Sud, Pil in ripresa nel secondo trimestre per effetto della spesa pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa pubblica ha spinto al rialzo il prodotto interno lordo della Corea del Sud nel secondo trimestre del 2019, consentendo a Seul di evitare una recessione tecnica, anche se i dati attestano che la ripresa è stata perlopiù trainata dalla spesa pubblica. Il Pil sudcoreano cresciuto ad un tasso destagionalizzato dell’1,1 per cento tra aprile e giugno scorsi, rispetto al trimestre precedente; tra gennaio e marzo l’economia aveva subito una contrazione dello 0,4 per cento, a causa del rallentamento degli investimenti privati e di ritardi nella spesa pubblica. Proprio la spesa pubblica ha fatto da traino alla ripresa del secondo trimestre, ha avvertito però la Banca di Corea, che potrebbe essere costretta a nuovi interventi monetari espansivi a breve, per sostenere la domanda. La banca centrale stima che la spesa pubblica abbia contributo al Pil sudcoreano per l’1,3 per cento nel secondo trimestre, mentre l’attività del settore privato ha subito una contrazione dello 0,2 per cento. La crescita su base annua è stata del 2,1 per cento nel secondo trimestre. Le esportazioni di merci sono tornate a crescere nel secondo trimestre (più 2,3 per cento), dopo una contrazione del 3,2 per cento nel trimestre precedente. (Git)