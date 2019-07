Business news: Singapore, produttori chip costretti a tagli di personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori di chip di Singapore, duramente colpiti dal conflitto commerciale tra Usa e Cina e dal rallentamento della domanda globale di apparecchi elettronici di consumo come gli smartphone, hanno iniziato a rallentare la produzione e a tagliare centinaia di posti di lavoro. La stagnazione del settore, che lo scorso anno ha rappresentato quasi un terzo dell’output manifatturiero dell’Isola, sta rafforzando i timori in merito al possibile ingresso dell’economia di Singapore in una fase di recessione nei prossimi mesi. Ang Wee Seng, direttore esecutivo della Singapore Semiconductor Industry Association (Ssia), ha dichiarato che l’organizzazione si sta “preparando al peggio”, in vista della sfida di ricollocamento per centinaia di lavoratori. John Nelson, ad di Utac, società del settore con sede a Singapore, ha annunciato l’avvio di un “processo di consolidamento” che dovrebbe culminare in una riduzione del personale nella città-Stato compresa tra il 10 e il 20 per cento entro la fine del 2019. Secondo l’associazione di settore Semi, le vendite globali di semiconduttori caleranno del 12-13 per cento nel corso del 2019, il calo più sostenuto dallo scoppio della botta dotcom, nel 2001. (Fim)