Business news: Cina, produzione apparecchiature solari in rapida crescita nel primo semestre

- La produzione da parte della Cina di apparecchiature solari è cresciuta rapidamente nella prima metà dell'anno, nonostante un calo delle installazioni di nuovi progetti e con gran parte del surplus esportato. Lo riferisce "London South East" che cita i dati rilasciati dall'Associazione dell'industria fotovoltaica della Cina (Cpia) secondo cui il paese asiatico ha messo in funzione meno di 12 gigawatt di nuova capacità di energia solare nella prima metà del 2019, rispetto ai 24 gigawatt costruiti nello stesso periodo dell'anno scorso. La produzione di wafer solari è salita del 26 per cento nello stesso periodo a 63 gigawatt, la produzione di celle solari è aumentata del 31 per cento a 51 gigawatt e la produzione di moduli è cresciuta del 12 per cento a 47 gigawatt, ha affermato l'associazione. (Cip)