Business news: Cina-Giappone, Toyota investirà 600 milioni di dollari in Didi Chuxing

- Toyota Motor ha annunciato oggi un investimento di 600 milioni di dollari nel colosso cinese Didi Chuxing, in una nuova joint venture per espandere la collaborazione con l'azienda in Cina. La casa automobilistica giapponese ha affermato che la nuova joint venture includerà la partnership cinese di Toyota con Guangzhou Automobile Group Co (Gac) e vedrà le società combinare servizi e tecnologie. "La collaborazione farà uso delle tecnologie connesse Toyota e dei veicoli elettrici a batteria di nuova generazione", ha affermato il vicepresidente esecutivo di Toyota, Shigeki Tomoyama. Toyota, che punta a ottenere la metà delle sue vendite globali da veicoli a propulsione elettrica entro il 2025, ha avviato collaborazioni con produttori di batterie cinesi tra cui Contemporary Amperex Technology Co. (Catl) e Byd Co per accelerare il passaggio alle auto elettriche. Didi ha lanciato a sua volta iniziative con le unità per i veicoli elettrici di Volkswagen e Baic. Fonti hanno riferito alla stampa internazionale a giugno che Didi stava discutendo con Nissan Motor e il suo partner cinese, Dongfeng Group, per formare un'altra impresa. Toyota e Didi hanno precedentemente collaborato ad altri progetti di veicoli e servizi per i conducenti di Didi. (Git)