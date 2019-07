Iran: Mosca spera che crisi Stretto di Hormuz non abbia effetti su incontro accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca spera che la situazione relativa al sequestro delle petroliere e alla creazione della coalizione militare marittima nello Stretto di Hormuz non influenzerà la prossima riunione della Commissione congiunta del Piano d'azione globale congiunto che si terrà a Vienna domani 28 luglio. Lo ha dichiarato il vice ministro degli esteri russo Sergej Rjabkov in una dichiarazione rilasciata all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Spero vivamente che le circostanze relative al sequestro delle petroliere e la conseguente proposta di Stati Uniti e Regno Unito di creare una coalizione militare marittima per la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz non getti un’ombra sulla discussione di domani”, ha dichiarato il viceministro. (segue) (Rum)