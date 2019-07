Carabiniere ucciso: Mirabelli (Pd), Salvini invece che alla sicurezza pensa ad eccitare suoi followers

- Per il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd al Senato, Matteo Salvini "non potendo lanciare una delle sue campagne d'odio sui social contro gli immigrati dopo l'omicidio del povero carabiniere ucciso a Roma, decide di evocare persino la pena di morte parlando di chi usa e vende droga. Abbiamo un ministro degli Interni - aggiunge Mirabelli - che anziché occuparsi di cercare di rendere più sicuri i cittadini, passa le sue giornate a eccitare i propri followers, gli stessi che ieri hanno commentato in modo aberrante la morte di tante persone in mare. Altro che 'ministro del fare', sembra piuttosto un agitatore seriale", conclude Franco Mirabelli. (Rin)