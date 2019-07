Tav: Porchietto (FI), se M5s non condivide realizzazione voti mozione sfiducia a suo governo

- Il deputato di Forza Italia, Claudia Porchietto, si chiede "fino a quando si tollererà che il M5s giochi due partite allo stesso tempo: da una parte quella di forza di governo e, dall'altra, quella di lotta contro lo Stato. Non ci si può, infatti, tappare gli occhi e non vedere che il Mit manda la lettera all'Ue dicendo che si va avanti con la Tav e che, nello stesso momento, il M5s al Senato deposita una mozione per bloccarla. Non si può giocare così con la gente - aggiunge Porchietto - perché poi quello che si raccoglie è ciò che sta avvenendo in Valdisusa dove un corteo pacifico si sta tramutando in manifestazione violenta. Se il M5s non condivide la realizzazione della Tav voti una mozione di sfiducia al suo governo. Le pantomime stanno a zero, anche perché con questi giochetti, di becero palazzo per conservare le poltrone, si armano le mani di chi non ha nulla da perdere", conclude Claudia Porchietto. (Rin)