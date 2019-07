Business news: Giappone-Corea del Sud, scontro all’Omc su controlli esportazioni

- Le delegazioni di Giappone e Corea del Sud presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) si sono scontrati in merito ai controlli alle esportazioni tecnologiche imposti da Tokyo nei confronti di Seul, durante una sessione del Consiglio generale dell’Omc tenuto il 23 e 24 luglio a Ginevra. Entrambi i governi hanno mantenuto le rispettive posizioni: la Corea del Sud accusa Tokyo di ricorrere a restrizioni commerciali come strumento di rappresaglia politica per le dispute che oppongono i due paesi. Seul ha tentato di trovare alleati prima della presentazione di un ricorso formale contro i controlli alle esportazioni giapponesi, ma gli altri paesi membri del Consiglio generale hanno perlopiù preferito non prendere posizione. “La Corea del Sud è il principale esportatore di semiconduttori. Le misure giapponesi danneggeranno paesi terzi, ha argomentato Kim Seung-ho, viceministro per gli affari multilaterali e legali presso il ministero del Commercio sudcoreano. La delegazione di Tokyo ha replicato che i controlli alle esportazioni sono legati a ragioni di sicurezza, e che pertanto “non è appropriato” che se ne occupi l’Omc. (Git)