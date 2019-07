Business news: Asia, boom traffico merci Thailandia e Indonesia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia, Indonesia e Giappone sono i mercati asiatici in più forte crescita per la società statunitense di trasporti e spedizioni internazionali Ups, a dimostrazione del rapido adattamento delle catene di fornitura regionali alle dinamiche del conflitto commerciale tra Usa e Cina. Lo ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” il direttore operativo di Ups, Jim Barber, il quale ha aggiunto che “non c’è dubbio” che il volume dei trasporti tra Cina e Stati Uniti ha subito una contrazione significativa. “E’ in calo per tutti, ovunque”, ha aggiunto Barber. Alcuni mercati, specie nella regione asiatica, hanno però tratto vantaggio del riposizionamento delle catene di fornitura, e dopo il Vietnam, Thailandia e Indonesia si delineano ora come i principali beneficiari di queste dinamiche. “E’ molto chiaro, per me, che la Thailandia è stata prima beneficiaria di alcune delle tariffe imposte alla Cina”, ha dichiarato il manager di Ups. “I nostri clienti, molti dei quali disponevano di strutture in Thailandia, vi hanno potuto trasferire immediatamente la produzione”. (Git)