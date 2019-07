Business news: Fmi, previsioni crescita cinese riveste al ribasso dal 6,3 al 6,2 per cento

- Il Fondo monetario internazionale ha aggiornato oggi il World economic outlook rivendo al ribasso le previsioni di crescita della Cina dal 6,3 al 6,2 per cento. "In Cina, gli effetti negativi dell'escalation delle tariffe e dell'indebolimento della domanda esterna hanno aggiunto pressione a un'economia già nel mezzo di un rallentamento strutturale”, si legge nel rapporto. L'Fmi riferisce che la Cina è stata gravata dall’impatto della guerra commerciale con gli Stati Uniti: il prodotto interno lordo cinese dovrebbe aumentare del 6,2 per cento nel 2019 e del sei per cento nel 2020, con una correzione al ribasso dello 0,1 per cento. (Cip)