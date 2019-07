Business news: Vietnam, esportati 3,44 milioni di tonnellate di acciaio e ferro nei primi sei mesi del 2019

- Il Vietnam ha esportato 3,44 milioni di tonnellate di acciaio e ferro per il valore di 2,24 miliardi di dollari nella prima metà di quest'anno, con un aumento del 4 per cento in valore e del 21 per cento in volume rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. All'interno del blocco dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) la Cambogia è stata il maggior importatore di acciaio e ferro dal Vietnam. La Cambogia ha importato 880 mila tonnellate per un valore di 523 milioni di dollari, con un aumento del 48 per cento in volume e del 38 per cento in valore rispetto all'anno scorso. I secondi paesi per le importazioni sono stati l'Indonesia con 370 mila tonnellate dal valore di 245 milioni di dollari e la Malesia con 373 mila tonnellate per un valore di 231 milioni di dollari. Il Vietnam ha anche registrato una crescita significativa nelle esportazioni verso la Cina, il Brasile, il Giappone, l'Arabia saudita, il Pakistan e le Filippine. (Fim)