Carabiniere ucciso: Meloni, scuse insegnante non bastano, subito provvedimenti disciplinari

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha scritto su Facebook: "'Uno in meno', così un'insegnante di Novara ha commentato la notizia della morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Con queste parole non ha offeso solo un carabiniere ucciso mentre svolgeva il suo servizio a difesa dei cittadini, ha oltraggiato l'Arma e insultato tutti gli italiani che credono nel rispetto delle regole e della legalità. Vengano presi subito seri provvedimenti disciplinari. Non bastano le scuse", ha concluso Meloni.(Rin)