Tav: Morassut (Pd), se Di Maio non la vuole si dimetta con Toninelli

- Per il responsabile Infrastrutture del Pd, Roberto Morassut, "se Di Maio non vuole arrendersi alla Tav, come ha scritto su Facebook a caratteri cubitali, non lo deve dire su un social, ma al suo presidente del Consiglio, Conte, che ha dato il consenso del governo all’opera. Le discussioni sono chiuse. Se Di Maio non è d’accordo si dimetta insieme a Toninelli e faccia cadere questo governo ridicolo”, conclude Roberto Morassut. (Rin)