Tav: Gelmini (FI), M5s prenda distanze da incappucciati che violano zona rossa

- Il blog delle Stelle aveva espresso l’auspicio che "la manifestazione di oggi dei No Tav fosse pacifica", nota la presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini. "Non so cosa intendano nel Movimento per 'pacifica' ma, visto che anche loro alla Camera hanno appena approvato il decreto sicurezza bis (che interviene anche sulle manifestazioni violente), immagino che non tarderanno a stigmatizzare il comportamento degli incappucciati che tirano pietre, violano la zona rossa e danneggiano le cancellate del cantiere. O sono semplicemente No Tav che sbagliano?”, conclude Mariastella Gelmini. (Rin)