Carabiniere ucciso: Pinotti (Pd), da insegnante parole inqualificabili, da Salvini odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il messaggio affidato ai social, in cui ci si compiace per l'uccisione del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, e il fatto che sia stata una insegnante a scriverlo è un episodio molto grave". Lo scrive in una nota la responsabile delle Politiche della Sicurezza della segreteria Pd Roberta Pinotti. "Mentre tutto il Paese si stringe commosso alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri per la perdita di Mario - aggiunge - un giovane servitore dello Stato, un volontario generoso, un figlio e uno sposo da poco più di un mese, chi ha un ruolo educativo fondamentale ne irride la morte. Davvero inqualificabile. E nemmeno possiamo chiudere gli occhi sulle parole cariche di odio xenofobo distillate copiosamente in queste ore proprio da Salvini, dalla Lega e da Fdi sui social. Una cosa gravissima soprattutto nel caso del ministro dell’Interno, che sembra cercare in ogni occasione il pretesto per alimentare tensione e risentimento".(Rer)