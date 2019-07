Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi partecipa alla rievocazione storica della processione della "Madonna Fiumarola" .Ponte Garibaldi - Calata degli Anguillara, a seguire viale Trastevere (ore 20:15)VARIE- "Accorciamo le distanze, allunghiamo la salute!", progetto di informazione, sensibilizzazione e organizzazione sanitaria rivolto alla popolazione residente nelle aree "disagiate" e in particolare nei comuni della Valle del Salto-Cicolano, promosso dalla Asl di Rieti.Altopiano di Rascino Comune di Fiamignano (dalle ore 10)- In adesione alla giornata internazionale della tigre, il Bioparco dedica una giornata a questi affascinanti felini, in cui i bambini potranno scoprire caratteristiche e curiosità. Dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00 i guardiani del reparto carnivori saranno a presenti presso l’area tigri per raccontare abitudini e aneddoti sugli animali ospiti del Bioparco: Tila e Kasih, la coppia di rarissime tigri di Sumatra, e Gladio, tigre delBengala accolta a seguito del sequestro dei Carabinieri Forestali peripotesi di reato di maltrattamento.Bioparco di Roma (Rer)