Business news: Nissan taglierà oltre 10 mila posti di lavoro a livello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nissan Motor Co intende tagliare oltre 10 mila posti di lavoro in tutto il mondo, nel contesto degli sforzi tesi a rilanciare le operazioni aziendali. Lo hanno riferito fonti aziendali rilanciate dalla stampa giapponese. L’azienda aveva annunciato già lo scorso maggio un ridimensionamento della sua forza lavoro globale di 4.800 unità, ma secondo le ultime indiscrezioni saranno ancora maggiori, in considerazioni dell’utile netto conseguito dall’azienda nell’anno fiscale concluso lo scorso marzo, ai minimi da nove anni a questa parte. L’azienda è inoltre ancora alle prese con la sfida della ristrutturazione del management dopo l’arresto del suo ex presidente, Carlos Ghosn, lo scorso novembre. (Git)