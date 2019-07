Russia: Ong, 779 fermi durante manifestazione a Mosca contro esclusione candidati ad elezioni Duma (2)

- Il 24 luglio l'attivista Aleksej Navalnyj è stato arrestato per 30 giorni proprio per aver annunciato lo svolgimento di queste dimostrazioni non autorizzate. Dieci giorni prima si è svolta una manifestazione che non ha ricevuto il consenso delle forze di sicurezza davanti alla sede della Commissione elettorale della città di Mosca. A determinare le proteste gli ostacoli posti ad alcuni candidati indipendenti cui non è stato permesso di presentarsi alle elezioni. Durante queste manifestazioni sono state arrestate 25 persone (Rum)