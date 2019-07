Francia-Russia: Macron, incontro con Putin il 19 agosto a Fort Bregancon

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato oggi che incontrerà il presidente Vladimir Putin il 19 agosto nella sua residenza nel sud della Francia. Lo riferisce l’emittente francese “BFM TV”. L'incontro dovrebbe dunque tenersi presso la residenza di Fort Bregancon nel comune di Bormes-les-Mimosas nel dipartimento del Var. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato lo scorso 30 giugno l'intenzione di recarsi in visita ufficiale in Russia l’anno prossimo, per prendere parte alle celebrazioni per il 75mo anniversario della Giornata della vittoria. Ad invitare Macron, secondo quanto riportato allora dai media russi, è stato lo stesso presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, a margine del vertice del G20 che ha avuto luogo ad Osaka nelle giornate del 28-29 giugno. “Si, ci sarò. Si tratta di una data importante anche per la Francia: sappiamo di dovere molto alla Russia e a tutti coloro che ai tempi hanno resistito”, ha detto Macron. (Frp)