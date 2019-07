Golfo: compagnia proprietaria petroliera Stena Impero, equipaggio in buone condizioni di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 23 membri dell’equipaggio della petroliera britannica Stena Impero, sotto sequestro in Iran dal 19 luglio scorso si “si trovano in buone condizioni di salute”. A riferirlo è la compagnia Stena Bulk, proprietaria della petroliera. In una nota la compagnia ha riferito che funzionari delle ambasciate di India, Russia e Filippine hanno avuto la possibilità di incontrare i membri dell’equipaggio dei rispettivi paesi, sottolineando che al momento si trovano in buona salute. “Speriamo che questa situazione possa essere risolta rapidamente e che si continuerà a tenere un dialogo aperto con tutti i governi e le autorità coinvolti per garantire il rilascio dell'equipaggio e della nave", ha riferito la compagnia Stena Bulk. La Stena Impero si trova attualmente nel porto iraniano di Bandar Abbas dopo il sequestro avvenuto il 19 luglio da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana in quello che secondo molti analisti è una rappresaglia per il blocco della petroliera Grace 1, battente bandiera dell’Iran, da parte delle autorità di Gibilterra lo scorso 4 luglio. Secondo le autorità di Teheran la Stena Impero avrebbe violato le leggi marittime internazionali sconfinando in acque iraniane con i sistemi di rilevamento spenti e di aver speronato un peschereccio iraniano. Tali accuse sono state rigettata dal Regno Unito e dalla Stena Bulk che pochi giorni dopo il sequestro ha confermato che non “vi sono prove che la Stena Impero sia stata coinvolta in una collisione con un’altra nave”, precisando che al momento del sequestro “la nave era all’interno del corridoio marittimo che consente l’entrata e l’uscita dallo Stretto di Hormuz” e non ha sconfinato in acque iraniane. Inoltre per la Stena Bulk “tutte le attrezzature di navigazione necessarie, compresi i transponder, erano perfettamente funzionanti, in conformità con le normative marittime".(Res)