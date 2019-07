Migranti: Fratoianni (Si), 135 naufraghi e i marinai nave militare italiana ancora sequestrati da Salvini

- L'equipaggio e i naufraghi a bordo di "Nave Gregoretti" della Guardia costiera hanno passato un altro giorno in rada a Catania. "Una situazione insostenibile: un ministro dell'Interno che sequestra un equipaggio delle forze armate del nostro Paese. Una situazione assurda e inumana", afferma Nicola Fratoianni di Sinistra italiana. "Il presidente del Consiglio Conte - prosegue Fratoianni - è forse in vacanza? Perchè non agisce? Le più alte cariche dello Stato non hanno nulla da dire su questa vicenda? Capisco che Salvini, pur di far dimenticare gli affari moscoviti, evochi la pena di morte, ispiri istinti razzisti, continui a giocare sulla pelle di 135 naufraghi e dei militari della Guardia costiera. Ma tutto ha un limite, persino l'indecenza di un ministro. L'Italia faccia attraccare subito al porto una nave della propria marina militare".(Rin)