Carabiniere ucciso: Anpi Roma, vicini a famiglia. Stimato e apprezzato per umanità e dedizione lavoro

- La sezione Roma centro storico dell'associazione nazionale partigiani d'Italia "partecipa al dolore della famiglia di Mario Cerciello Rega, vicebrigadiere dei Carabinieri ucciso venerdì mattina da un vile assassino mentre faceva il proprio dovere. Il vicebrigadiere era conosciuto e stimato nel rione e gli iscritti alla nostra sezione dell'Anpi ne hanno apprezzato l'umanità e la dedizione al proprio difficile lavoro. Onoriamo in Mario Cerciello Rega un militare e un servitore dello Stato caduto nell'adempimento del dovere, mentre difendeva la legalità della nostra Repubblica democratica". La sezione Anpi 'Guido Rattoppatore – Omero Ciai' esprime "la propria indignazione verso tutte le squallide speculazioni politiche razzistiche che alcuni individui hanno voluto montare per sfruttare la morte di un uomo onesto e giusto". (Com)