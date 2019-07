Iran: Instex e reattore Arak al centro riunione Commissione accordo sul nucleare del 28 luglio

- Il meccanismo di pagamento Instex per consentire gli scambi commerciali con l’Iran e le condizioni del reattore ad acqua pesante di Arak saranno i principali temi al centro della prossima riunione della Commissione congiunta del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) noto come accordo sul nucleare iraniano. Lo ha dichiarato oggi il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. L'incontro straordinario si terrà il 28 luglio a Vienna. Citato dall’agenzia di stampa "Sputnik”, il viceministro russo ha dichiarato: “Naturalmente, Instex sarà al centro dei colloqui, ma verranno affrontati anche altri argomenti. Tutte le azioni che incontrano difficoltà, comprese le minacce statunitensi e all'applicazione diretta delle sanzioni saranno sul tavolo". Secondo il viceministro degli Esteri russo, il ritmo dell'aumento della produzione di acqua pesante da parte dell'Iran “non è così rapido da essere riconosciuto come un problema urgente”. (segue) (Rum)