Roma: semaforo pericolante in via Appia Nuova a Statuario, vvf al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vigili del fuoco al lavoro in via Appia Nuova altezza via Acerenza, quartiere Statuario a Roma per un palo semaforico pericolante. Difficoltà alla circolazione. È quanto si legge in un tweet di Luceverde Roma. (Rer)