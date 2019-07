Iran: Mosca spera che crisi Stretto di Hormuz non abbia effetti su incontro accordo nucleare (3)

- La riunione del 28 luglio avviene dopo che l’Iran ha annunciato il 7 luglio di aver aumentato la produzione e il livello di uranio arricchito, venendo meno agli impegni presi nel luglio 2015 con la firma dell’accordo sul nucleare iraniano. La decisione di Teheran è un tentativo di spingere i firmatari europei dell’accordo sul nucleare iraniano a mantenere i propri impegni dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’intesa avvenuto nel maggio 2018. L'accordo sul nucleare, noto anche come Piano d’azione globale congiunto, sottoscritto a Vienna nel luglio del 2015 pone un limite alla quantità di scorte di uranio arricchito al 3,67 per cento che non può superare i 300 chilogrammi. Lo scorso 8 maggio, a un anno dal ritiro unilaterale di Washington dall’accordo a cui è seguita l’imposizione di sanzioni economiche, il presidente iraniano Hassan Rohani ha annunciato il ridimensionamento di alcuni degli impegni presi da Teheran all’interno del Piano d’azione globale congiunto. Due mesi dopo, il 7 luglio, le autorità iraniane hanno annunciato il superamento della percentuale di arricchimento al 3,67 per cento, sottolineando la volontà di raggiungere il 20 per cento, in caso di una mancata risposta alle richieste di Teheran da parte dei restanti firmatari dell’accordo. (segue) (Rum)