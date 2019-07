Iran: Mosca spera che crisi Stretto di Hormuz non abbia effetti su incontro accordo nucleare (4)

- L’incontro di domani giunge inoltre nel pieno dello scontro tra Iran e Regno Unito a seguito del sequestro della petroliera britannica Stena Impero avvenuto lo scorso 19 luglio nello Stretto di Hormuz da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana. Lo stallo nelle negoziazioni ha spinto il Regno Unito ad ordinare alla sua Marina militare di scortare le navi che incrociano nello Stretto di Hormuz al fine di evitare nuovi blocchi da parte di Teheran. Secondo molti analisti il sequestro della Stena Impero è una rappresaglia per il blocco della petroliera Grace 1, battente bandiera dell’Iran, da parte delle autorità di Gibilterra avvenuto lo scorso 4 luglio. Tuttavia per Teheran la Stena Impero avrebbe violato le leggi marittime internazionali, sconfinando in acque iraniane con i sistemi di rilevamento spenti, mossa che avrebbe portato allo speronamento di un peschereccio iraniano. (Rum)