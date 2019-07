Tunisia: centinaia di migliaia di tunisini alle celebrazioni funebri del presidente Essebsi (2)

- Il presidente francese ha letto un messaggio in onore del leader tunisino defunto, affermando che la Tunisia “ha perso un grande presidente e un instancabile combattente per la democrazia”. "Siamo qui oggi per rendere omaggio e accompagnare il presidente Beji Caid Essebsi, che ci ha lasciato il 25 luglio, lo stesso giorno della Festa della Repubblica (...) il cui destino era legato a quello della Tunisia", ha dichiarato Macron. "Volevo qui, essere tra voi, per raccontarvi tutta l'amicizia, l'affetto e il rispetto del popolo francese per il popolo tunisino”, ha aggiunto il capo dello Stato francese. Da parte sua il presidente ad interim, Mohamed Ennaceur, ha ricordato nel suo discorso il servizio reso da Essebsi al paese e al popolo tunisino. Ennaceur ha dichiarato che il presidente aveva assunto “grandi responsabilità" sin da giovane militando nel movimento destouriano guidato da Abib Bourguiba, per servire poi come ministro degli Interni, degli Affari esteri, Difesa e presidente del parlamento. Ennaceur ha elogiato quello che egli ha definito come “compagno di viaggio”, ricordando “il suo entusiasmo e dedizione come statista” e di “moderatore” del panorama politico tunisino, doti che hanno consentito di mantenere in equilibrio le tensioni politiche e di porre le basi per “la democrazia e la pacifica successione al potere”. (segue) (Tut)