Frosinone: Legambiente Lazio, grazie a carabinieri e Arpa per aver individuato responsabili inquinamento fiume Sacco

- "Vogliamo ringraziare le autorità competenti, i carabinieri forestali e Arpa Lazio per aver analizzato lo stato dell’acqua e portato all’individuazione dei responsabili di una delle vicende più brutte del territorio". Lo dichiara, in una nota, Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio. "In quelle mattine di novembre - aggiunge - abbiamo visto scene assurde di inquinamento che non devono ripetersi mai più. Il fiume Sacco è stato devastato negli anni dalla chimica e dalle illegalità con le quali venivano sversati i reflui industriali, ora emergono di nuovo tubature che bypassano i depuratori, sostanze chimiche di ogni genere sversate mentre il fiume ha bisogno solo di bonifica e risanamento ambientale attraverso l’attuazione del contratto di fiume e degli accordi del sin (sito di interesse nazionale) per la bonifica". (Com)