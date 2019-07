Minori: Ronzulli (FI), dietro abbandoni eclatanti e inqualificabili si cela sconfitta istituzioni

- "L'abbandono di un bambino autistico da parte dei suoi stessi genitori non lascia spazio a molte considerazioni", scrive su Facebook Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza. "Nel leggere la notizia di quei genitori che non hanno voluto più il loro bambino come si fa con una scarpa vecchia, scappano tutti gli epiteti che si conoscono. Però, dopo sdegno emotivo iniziale, che toglie il fiato, non si può fare altro - aggiunge Ronzulli - che provare a considerare l'esasperazione e la disperazione che ha spinto il padre e la madre ad un gesto così eclatante. Dietro il gesto estremo si cela la sconfitta di una comunità tutta: le istituzioni, la società, la politica. Tutti concorrono ad aver abbandonato le famiglie che ogni giorno devono fare fronte alla disperazione di un contesto tutt'altro che semplice da gestire. Le famiglie non devono essere lasciate sole. Non devono sentirsi sole. L'aiuto alle famiglie non può che essere di carattere economico e va a assicurato il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria", concluide Ronzulli.(Rin)