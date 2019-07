Tunisia: consiglio comunale Cartagine dedica a Essebsi uno dei viali più importanti della città (3)

- Al termine dei saluti di commiato le delegazioni hanno accompagnato il feretro al di fuori del palazzo di Dar Essalam, sede della presidenza, fino alla moschea Malik ibn Anas, a Cartagine per poi proseguire fino al cimitero di Djellaz nella capitale Tunisi, passando per la centralissima e iconica Avenue Habib Bourguiba, centro della cosiddetta “rivoluzione dei gelsomini” che nel 2011 pose fine al regime di Zine el Abedine Ben Ali. Il corteo è transitato inoltre davanti al Palazzo dei Congressi, dove erano assiepate decine di migliaia di persone, per consentire a quanti più tunisini di dare l’ultimo saluto al proprio presidente. (segue) (Tut)