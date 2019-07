Tunisia: consiglio comunale Cartagine dedica a Essebsi uno dei viali più importanti della città (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni che seguirono, infatti, Essebsi esercitò solo la professione di avvocato. A sconvolgere la sua vita, così come quella dell’intera Tunisia, intervenne nel 2011 la Rivoluzione dei gelsomini che depose il presidente Ben Ali e inaugurò una complessa fase democratica che è tuttora in corso. A febbraio Essebsi venne nominato primo ministro in sostituzione di Mohamed Ghannouchi, la cui presenza alla guida del governo aveva provocato proteste e duri scontri a Tunisi (durante i quali persero la vita cinque manifestanti). Rimase alla guida del governo fino al dicembre successivo, dopo le prime libere elezioni della storia del paese che videro l’affermazione del movimento islamista Ennahda. Moncef Marzouki, nuovo presidente ad interim, affidò l’incarico a Hamadi Jebali. Essebsi fondò allora il partito laico Nidaa Tounes (Appello alla Tunisia), che due anni dopo si sarebbe imposto come prima forza politica del paese. Il 2014 è anche l’anno dell’elezione di Essebsi a presidente: il 22 dicembre vince il ballottaggio con lo stesso Marzouki ricevendo il 55,68 per cento dei voti. Il giorno dopo, dedica la vittoria “ai martiri della Tunisia”. A 88 anni promette di essere “il presidente di tutte le donne e gli uomini tunisini, senza esclusione”. La sua ultima battaglia è quella per la parità di genere nei diritti ereditari. (Tut)