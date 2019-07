Carabiniere ucciso: Bussetti, se parole professoressa Novara vere, è incompatibile con insegnamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viene segnalato sugli organi di stampa un post apparso sui social gravemente offensivo della memoria del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. A scriverlo sarebbe stata un'insegnante. Attiverò, tramite gli Uffici territoriali del Miur Social, tutte le verifiche necessarie. Il caso va chiarito fino in fondo. Se fosse vero, sarebbe gravissimo". Lo scrive, su Facebook, il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, commentando il post pubblicato sul social (e poi cancellato con scuse) di una professoressa di Novara che aveva scritto: "Uno di meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza". "Insultare un servitore dello Stato, caduto compiendo il proprio dovere, infierire sulla disperazione dei suoi cari e, allo stesso tempo, offendere l'intera Arma dei Carabinieri - aggiunge - non sono azioni compatibili con la condotta di chi è chiamato a educare e istruire i nostri figli. Un comportamento che non avrebbe niente a che vedere con lo spirito, l'abnegazione e la professionalità della nostra classe docente". (Rer)