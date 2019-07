Tav: M5s, opera inutile e già vecchia, altri partiti insieme per fare regalo a Macron

- "Sì, siamo contrari al Tav! Si tratta di un'opera inutile che nascerebbe già vecchia. E come al solito ci ritroviamo contro tutte le altre forze politiche unite per fare un grande regalo alla Francia di Macron, andando contro gli interessi degli italiani. Ci teniamo a ribadire che il nostro no al Tav è un no forte e pacifico. Un no a ogni forma di violenza, un no democratico a tutela del Paese. Noi siamo favorevoli alle opere utili, alle infrastrutture che servono ai pendolari: da nord a sud! Questa è la nostra visione di futuro". E' quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del MoVimento 5 Stelle.(Rer)