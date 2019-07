Milano: Scavuzzo su multe cancellate, massima attenzione a procedure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Scavuzzo, vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Milano commenta la notizia dell’indagine ‘Ghisa Scura’: “Massima attenzione alle procedure, che stiamo già rivedendo perché siano chiare, verificabili e trasparenti. Lo stesso dicasi per il sistema informatico che vogliamo che sia uno strumento all’avanguardia anche per tutelare al massimo il lavoro dei vigili. Con il comandante valuteremo una riorganizzazione degli uffici. I nostri vigili sono e saranno un esempio di onestà, spirito di servizio e rispetto per la cittadinanza. Non lasceremo che comportamenti meno che esemplari possano infangare il buon nome dei Ghisa. I cittadini devono potersi fidare così come l'Amministrazione”. “Ringrazio l'Arma dei Carabinieri - ha concluso - e la professionalità con cui ha condotto l'indagine. Il nostro Comando è stato a disposizione e lo sarà anche nel proseguo delle attività di verifiche e controlli”. (com)