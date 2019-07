Bolivia: catturato narcotrafficante peruviano "zio Vago", era ricercato dal 2010

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze speciali contro il traffico di droga in Bolivia (Felcn) hanno catturato il narcotrafficante peruviano Clodoaldo Figueroa Saume, uno dei più ricercati nel paese andino. Lo riferisce la stampa locale. Su Saume, noto anche come "zio Vago", pesava un mandato di cattura dallo scorso 2010, ma in Bolivia il narcotrafficante operava sotto il falso nome di Rafael Cossio Limachi. Secondo i media locali, Saume faceva parte di una rete di traffico illegale di droga e operava tra il Perù e l'Amazzonia boliviana. L'organizzazione criminale era impegnata nella raccolta di cocaina in Perù, che cristallizzava in Bolivia e distribuiva in seguito in Argentina, Brasile, Cile e Paraguay: (Brb)