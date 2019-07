Carabiniere ucciso: Saccone (Udc), lunedì Italia si fermi per un minuto per onorare memoria

- "Un minuto per commemorare e salutare Mario Cerciello Rega. L’Italia intera si fermi alle 12 di lunedì" è la proposta del senatore Antonio Saccone. "Tanti amici delle forze dell’ordine mi hanno rivolto una richiesta di attenzione anche simbolica in memoria di Mario, e di solidarietà verso i nostri servitori dello Stato. Ieri c’è stato lo splendido gesto fatto dagli stessi uomini in divisa della polizia che hanno onorato Mario a sirene spiegate davanti al comando generale dei Carabinieri. Sarebbe auspicabile - dichiara Saccone - ripetere questo gesto, compatibilmente con il servizio, lunedì alle ore 12, fermando l’attività per salutare Mario. La stessa cosa, simbolicamente, alla stessa ora, vorremmo che la facesse tutto il Paese. Rivolgo quindi un appello a tutti i cittadini: alla stessa ora di lunedì si fermino, ovunque si trovino e suonino i clacson in onore di un autentico uomo in divisa al servizio della Patria". (Rer)