Maltempo: Granelli, fase più intensa è prevista dalla serata di oggi

- L'assessore alla mobilità e ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, diffonde su Facebook le ultime notizie sul maltempo: "Allerta in corso per temporali forti dalle ore 12.00 di oggi e per rischio idraulico dalle ore 18.00. La fase più intensa è prevista dalla serata di oggi alla prima parte della mattina di domani. Attualmente sta piovendo in diverse zone della Lombardia, e in particolare da poco anche sulla parte nord dei bacini del Seveso e del Lambro. Per ora quindi i livelli sono bassi e stabili, ma le piogge a monte e i temporali che sono previsti a breve anche sulla parte bassa dei bacini potrebbe aumentarli". "Il sistema di protezione civile è attivato, compreso lo scolmatore già attivo - conclude Granelli - Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione, soprattutto per stanotte". (com)