Alba: lavori sulla rete di teleriscaldamento, per 4 giorni cambia la viabilità

- Modifiche alla viabilità, da lunedì 29 luglio 2019 a giovedì 01 luglio 2019, ad Alba (Cuneo), per lavori sulla rete del teleriscaldamento. Per 4 giorni saranno istituiti: la chiusura al transito veicolare di via Paruzza, angolo via Accademia; il doppio senso di circolazione veicolare per residenti e attività insediate in via Paruzza, tra via V. Emanuele e via Gastaldi; la deviazione del traffico veicolare da via Accademia su vicolo Provvidenza; la deviazione del traffico veicolare autorizzato, all’intersezione di via Paruzza/via V. Emanuele, su via V. Emanuele/via Mandelli. (Rpi)