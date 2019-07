Anas: ss 45 bis chiusa per allagamento, traffico deviato su viabilità provinciale

- Anas comunica in una nota che la strada statale SS45 bis "Gardesana Occidentale" è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, a causa di un allagamento tra i comuni di Nuvolera e Gavardo in provincia di Brescia. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla viabilità provinciale. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, il personale Anas e l'impresa di pronto intervento per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile.(com)