Carabiniere ucciso: Salvini, da insegnante commento vergognoso e vomitevole

- "Un commento vergognoso, vomitevole, ancora più grave perché viene da una insegnante. Che in un primo momento ha negato, poi, di fronte all’evidenza, si è scusata. Ma come si possono anche solo concepire certe parole? Spero che ai suoi studenti non proponga queste belle lezioni". Lo scrive, in un tweet, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini commentando il post pubblicato sul social (e poi cancellato con scuse) di una professoressa di Novara che aveva scritto: "Uno di meno e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza". (Rer)