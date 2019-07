Carabiniere ucciso: Bernini-Gasparri (FI), 1 miliardo a Forze ordine e no a fiducia su decreto legge Sicurezza

- "L'ennesimo omicidio di un appartenente alle Forze dell'Ordine sta suscitando una giusta reazione dei cittadini, ma ovviamente anche di sindacati, Cocer e altre rappresentanze del comparto sicurezza-difesa. Ma le parole non bastano. Servono fatti, per aumentare la sicurezza dei cittadini e rispettare il sacrificio di chi rischia ogni giorno per difendere tutti". Lo dichiarano in una nota congiunta la senatrice Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, e il senatore Maurizio Gasparri, componente della Consulta sicurezza di FI. "Forza Italia, pur apprezzando molte misure dei Decreti sicurezza 1 e 2, ha sempre chiesto più risorse per assunzioni, rinnovo del contratto, riordino delle carriere, tutela del personale, maggiori dotazioni di mezzi e tecnologie. Lo abbiamo fatto, non ascoltati, anche in questi giorni, discutendo del decreto ora giunto all'esame del Senato. Presenteremo vari emendamenti per rafforzare il decreto, ma non abbiamo alcun intento ostruzionistico. Invitiamo anzi il governo a rinunciare al ricorso al voto di fiducia, per consentire un esame di merito senza pregiudizi", continua la nota. (segue) (Com)