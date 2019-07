Carabiniere ucciso: Bernini-Gasparri (FI), 1 miliardo a Forze ordine e no a fiducia su decreto legge Sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poniamo però una condizione tassativa relativa alla principale proposta di Forza Italia: destinare una cifra cospicua, minimo un miliardo di euro, a una delle tante priorità sul tappeto, il contratto del comparto sicurezza-difesa, un piano immediato di assunzioni nelle forze di polizia (se ne parla ma non accade nulla...) oppure il finanziamento del riordino delle carriere - aggiungono Bernini e Gasparri -. Proponiamo alla maggioranza un confronto immediato, a cui collegare e subordinare anche un più rapido iter del provvedimento, per fissare la cifra e la voce a cui destinarla. Le coperture non mancano, se è vero che sono state inferiori al previsto le uscite per reddito di cittadinanza e quota 100 e che la fatturazione elettronica ha fatto crescere le entrate fiscali. Lo diciamo con tono pacato, disponibilità parlamentare sincera, cifre più che possibili. Confidiamo in un sì e non rimarremmo muti e inerti di fronte a immotivati no. Proponiamo fatti. Di parole se ne usano anche troppe, talvolta con ipocrisia", concludono i due esponenti di Forza Italia. (Com)