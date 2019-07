Carabiniere ucciso: Ravetto (FI), potenziare organico e stipendio Forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concordo pienamente con la proposta avanzata dalla collega Mara Carfagna. Le forze dell'ordine devono essere meglio retribuite e il numero di agenti in servizio va incrementato procedendo immediatamente a nuove assunzioni. La sicurezza è un'esigenza primaria, il che rende opportuno dirottare i fondi stanziati per il reddito di cittadinanza per incrementare organici e stipendi di polizia e carabinieri". Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Laura Ravetto. (Com)